غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ماليزيا

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع ماليزيا، وتمكين الشركات العاملة في الإمارة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الماليزية، بما يدعم نمو الأعمال بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة اليوم، لسعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، والوفد المرافق له، في مقر الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تناول اللقاء آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، في ظل الفرص الواعدة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا.

كما وجهت الغرفة دعوة للسفير الماليزي لحضور "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا بلغت 3.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وشدد العويس على دور الغرفة في ترجمة التعاون الثنائي إلى مشاريع استثمارية فعلية، لا سيما من خلال استقطاب الشركات الماليزية للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة.

وأوضح أن ماليزيا تمثل شريكا إستراتيجيا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعات المتقدمة، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الماليزية الراغبة في التوسع بأسواق الإمارة والاستفادة من موقعها الإستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية.

من جانبه، أعرب الوفد الماليزي عن تقديره لجهود غرفة الشارقة في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيداً بدورها في فتح قنوات جديدة للشراكة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.

يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا بلغ 5.5 مليار دولار في 2024، بزيادة 10.9% مقارنة بعام 2023، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا عربياً بنسبة 32% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، فيما تحتل ماليزيا المرتبة 8 آسيوياً و19 عالمياً في إعادة التصدير من الإمارات، برصيد استثماري متبادل يصل إلى 1.4 مليار درهم.