"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تشارك في مؤتمر البث الفضائي الدولي بأمستردام

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام/ اختتم وفد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون زيارته لمعرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي “IBC 2025”، الذي أقيم في أمستردام خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري تحت شعار "تشكيل المستقبل"، بمشاركة أكثر من ألف شركة من 170 دولة.

واطلع الوفد خلال زيارته على أحدث التقنيات في مجالات البث والإنتاج والتصوير، بما في ذلك الكاميرات المتطورة وعربات النقل التلفزيوني، والحلول الذكية في البث الفضائي والإلكتروني.

كما عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع خبراء وممثلي شركات عالمية لبحث آفاق التعاون والاستفادة من هذه الابتكارات في مشاريع الهيئة المستقبلية.

وركز المؤتمر هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: التحولات في نماذج الأعمال، والتكنولوجيا التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والإنتاج الافتراضي، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية وبناء المواهب في قطاع الإعلام.