اتفاق إطاري بين أمريكا والصين بشأن "تيك توك"

مدريد في 15 سبتمبر/ وام/ قال مسؤولون أمريكيون اليوم إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تحويل “تيك توك” إلى ملكية تسيطر عليها الولايات المتحدة .

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اقتراب الموعد النهائي يوم “الأربعاء” والذي كان من شأنه إيقاف عمل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة، شجع المفاوضين الصينيين على التوصل إلى اتفاق محتمل.

ولفت إلى أن هذا الموعد النهائي يمكن تمديده 90 يوما لإتمام الصفقة، التي رفض بيسنت التطرق لتفاصيلها، مشيرا إلى أن الشروط التجارية للصفقة ستحافظ على جوانب من “تيك توك” يهتم بها المفاوضون الصينيون، منها "خصائصه الصينية".

