8 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات للريشة الطائرة في آسيوية الشباب

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اليوم، عن قائمة تضم 8 لاعبين ولاعبات، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 5000 رياضي من 45 دولة آسيوية، يتنافسون في 24 رياضة و253 مسابقة، منها 124 للشباب و114 للشابات.

وتضم القائمة كل من فطيم الظهوري، وبايدي كاليداسان، وساكشي براش، وعبد العزيز محمد، وأديتيا كيران، وأدم جيسلن، وريان ملحان، ومايشا عمر، بقيادة المدرب مايكل نورباك، وسالم خميس مدير الفريق، وعلياء الصافي إدارية الإناث.

من جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه الأخير برئاسة نورة حسن الجسمي، توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء بعد تشكيل المجلس للدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028، والتي تمثلت في سالم المزروعي نائبا أول للرئيس، ومحمد حمد لوتاه نائبا ثانيا، وناصر المري أمينا عاما، وعلياء الصافي الأمين العام المساعد، وحسين الأميري المدير المالي، وهيثم الخاجة رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وأسماء سعيد رئيسة لجنة الإستراتيجية وتطوير الأداء، وعارف نظام بهالدرار رئيس لجنة شؤون الأكاديميات.

من جهتها أكدت نورة حسن الجسمي أن اتحاد اللعبة سيواصل نهجه لتقديم أفضل صورة للرياضة الإماراتية، واستدامة تطوير اللعبة بعد أن أصبح الاتحاد في المركز الحادي عشر عالميا طبقا لأحدث تصنيف.