‎هيئة الأعمال الخيرية العالمية تُطلق حملة "رحماء بينهم" لكفالة الأيتام

عجمان في 16 سبتمبر /وام/ أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة كفالة ورعاية الأيتام لعام 2025، تحت شعار “رحماء بينهم”.

وتهدف الحملة إلى تنفيذ مشاريع نوعية لرعاية وكفالة آلاف الأيتام، وذلك في إطار التزام الهيئة بدعم الفئات الأكثر حاجة

وتتضمن المشاريع التي تستهدفها الحملة بناء منازل للأيتام، ودعم دور إيوائهم، وسداد الرسوم الدراسية عنهم، إلى جانب توفير خدمات التأمين الصحي لهم ولأمهاتهم، بالإضافة إلى كفالة أيتام جدد في دول العالم المختلفة.

وقال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن هذه الحملة تأتي إن الحملة شاملة، بحيث تلبي أهم الجوانب التي يحتاجها اليتيم، بدءاً من السكن والتعليم وحتى الرعاية الصحية، بما يُسهم في تمكينه من مواجهة تحديات الحياة.

ودعا أهل الخير من أفراد ومؤسسات إلى الإسهام في إنجاح الحملة، مؤكداً أن كل تبرُّع في هذا المجال ينعكس مباشرة على حياة الأيتام وأسرهم، ويمنحهم الأمل بمستقبل أفضل، ويترجم القيم الإنسانية الراسخة التي تميز دولة الإمارات في مجال العمل الخيري.