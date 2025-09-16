لوكسمبورغ تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

لوكسمبورغ في 16 سبتمبر/ وام/ أعلن لوك فريدن رئيس الوزراء في لوكسمبورغ، وكزافييه بيتيل وزير الخارجية، أمام لجنة برلمانية، اعتزام حكومة لوكسمبورغ الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة من المتوقع أن تُحسم رسمياً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من جانب حكومة لوكسمبورغ، وفي ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت بحسب مسؤولين صحيين محليين إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، فيما وصفت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية.

كما أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل عبر تجميد المدفوعات وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنيْن عنيفين، ويتزامن الموقف الجديد مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية على تأييد إعلان يتضمن خطوات ملموسة ومؤطرة زمنياً ولا رجعة فيها باتجاه حل الدولتين قبل اجتماعها في 22 سبتمبر الجاري.