تألق" قصيد" و"الذيب" و"هيبة" بمنافسات "الإيذاع" في "مهرجان العين للهجن"

العين في 16 سبتمبر/ وام/ شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، صباح اليوم، إقامة منافسات "سن الإيذاع"، لمسافة 4 كلم، ضمن فعاليات مهرجان العين 2025، لسباقات الهجن، عبر 13 شوطاً، لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

وافتتحت "قصيد" لمبارك راشد بن حضيرم الكتبي سجل الانتصارات في الشوط الأول بزمن قدره 6:05:16 دقيقة، وحصد "الذيب"، لعبدالله محمد موسى، لقب الشوط الثاني مسجلاً 6:05:35 دقيقة، بينما حققت "هيبة"، لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، لقب الشوط الثالث بزمن قدره 6.11.12 دقيقة.

وتصدر "رعد"، لسيـف محمد بن سلطان الظاهري، الشوط الرابع مسجلاً 6:02:56 دقيقة، وفاز "سياف"، لمبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي، بلقب الشوط الخامس، مسجلاً 6:05:48 دقيقة، بينما كان المركز الأول في الشوط السادس، من نصيب "متعبة"، لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي "أفضل توقيت"، محققة 5.58.76 دقيقة.

وحسم "مخايل" لأحمد سعيد سالم الرميثي، المنافسة في الشوط السابع بزمن قدره 6:10:64 دقيقة، وحصد "معزز"، لعلي حبروت الكتبي، لقب الشوط الثامن، مسجلاً 6:03:11، دقيقة، بينما حصدت "مزون"، لمحمد حمد بالسالومي الدرعي، لقب الشوط التاسع، محققة 6.04.79 دقيقة.

وأحرزت "ضي" للغفيق الصغير بن عبدالله المالكي، لقب الشوط العاشر، مسجلة 6:09:63 دقيقة، وذهب اللقب في الشوط الحادي عشر إلى “حشيم"، لمحمد سعيد حمد بن مصلح الأحبابي، بزمن قدره6:09:91 دقيقة، وتوجت "منصورة"، لسليم عبيد بن سلطان الدرعي، بلقب الشوط الثاني عشر مسجلة 6:08:57 دقيقة، وفاز "مزعـل"، لحمد راشد بن عصيان المنصوري، بلقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 6.04.46 دقيقة.