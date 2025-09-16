رئيس البرلمان العربي : قمة الدوحة عكست وحدة الصف العربي والإسلامي

القاهرة في 16 سبتمبر/وام/ أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة جسدت الموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر، وكذلك رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني على مدار عامين.

وثمن رئيس البرلمان العربي ، في بيان له ، ما ورد في البيان الختامي من دعم تام لدولة قطر ورفض آية محاولات لاستهدافها، والوقوف معها صفا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها أو أمنها، والتضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للرد على هذا العدوان الغاشم، وذلك من منطلق الإيمان العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن هذه القمة مثلت صوتًا موحدًا للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وبعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد رادع له.

كما أكد أن البرلمان العربي سيظل سندا وداعما لكافة المواقف العربية والإسلامية الجماعية، وسيعمل في المحافل البرلمانية الدولية على تعزيز هذه المخرجات، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمًا لسيادة وأمن دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية.