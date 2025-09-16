باحثون في "نيويورك أبوظبي" يوظفون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالرياح

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ طور باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي نموذجا للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بسرعة الرياح الشمسية قبل أربعة أيام من هبوبها، مما يمثل تقدماً كبيراً مقارنة بالطرق الموجودة حالياً.

وتم نشر الدراسة في دورية “ملحقات مجلة الفيزياء الفلكية - The Astrophysical Journal Supplement Series ” العالمية.

وعمل فريق الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي، بقيادة الباحث ما بعد الدكتوراه داتاراج دوري والباحث المشارك في مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء "CASS" بالجامعة شرافان هاناسوجي، على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام صور الأشعة فوق البنفسجية عالية الدقة من مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة الفضاء الأمريكية - ناسا - NASA" والسجلات التاريخية للرياح الشمسية.

وعلى خلاف الأساليب الحالية ومنها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل النصوص، فيعتمد النموذج المبتكر على تحليل صور الشمس لتحديد الظروف المرتبطة بتغيرات الرياح الشمسية.

وأنتج هذا النظام تحسنا في دقة التنبؤ بالرياح الشمسية بنسبة 45% مقارنة بالأساليب المطبقة حالياً، وبنسبة 20 % مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.

وقال داتاراج، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذه الطريقة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في حماية الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة والبنية التحتية للطاقة التي تعتمد عليها الحياة الحديثة، لافتا إلى أنه بدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع رصدنا لتطورات ظروف الشمس، يمكننا تقديم تحذيرات مبكرة تساعد على حماية الأنظمة الحيوية على الأرض وفي الفضاء أيضا.

يذكر أن جامعة نيويورك أبوظبي أسست أكثر من 90 مختبرا ومشروعا للأساتذة، التي أنتجت مجتمعة ما يزيد عن 9200 بحث ومقال أكاديمي وكتاب عالمي.