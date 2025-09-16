النمسا تؤكد أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا في 16 سبتمبر /وام/ أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزير خارجية النمسا، على الدور المهم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل تزايد المخاطر النووية وزيادة الصراع وانعدام الثقة، وثمنّت عمل الوكالة القائم على الحقائق للحفاظ على الثقة الدولية ومواجهة التحديات النووية الراهنة.

وشددت الوزيرة، أثناء مشاركتها في افتتاح أعمال المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة، الذي انطلق أمس في العاصمة النمساوية فيينا، ويركز على قضايا السلامة النووية وملفات أخرى هامة، على أهمية التعاون الدولي، وقالت إن الوكالة تبرهن بعملها الدؤوب والنزيه على القيمة العملية للتعاون الدولي.

ودعت رايزنجر جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل عسكري مباشر أو غير مباشر ضد المنشآت النووية المدنية، في إطار ضمان التدابير الأمنية، وأكدت احتياج هذه المنشآت إلى بنية تحتية مستقرة وخدمات أمنية.

كما أكدت على عدم وجود بديل عن الحل الدبلوماسي في ملف إيران، لافتة إلى أن التقدم في مجال نزع السلاح النووي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.