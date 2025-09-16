تقرير:الصحفيون في أوروبا يعملون في بيئة متزايدة العدائية

بروكسل في 16سبتمبر/ وام/ وثق “المركز الأوروبي للإعلام” 709 انتهاكات لحرية الصحافة في أوروبا أثّرت على 1249 من العاملين في القطاع الإعلامي أو الكيانات الصحفية . وأصدر المركز تقريره نصف السنوي لرصد أوضاع حرية الصحافة للفترة في أوروبا من يناير حتى يونيو 2025 شاملا 36 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام.

وأظهرت قاعدة بيانات “رسم خريطة حرية الإعلام” أن الصحفيين في أوروبا يعملون في بيئة متزايدة العدائية شملت الاعتداءات اللفظية مثل التهديد بالقتل وحملات التشويه، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية، والهجمات على الممتلكات، والانتهاكات القانونية، والتدخل في التغطيات الإعلامية، فيما شكّلت الاعتداءات عبر الإنترنت النسبة الأكبر من التهديدات، تلتها المخاطر خلال التغطيات في الاحتجاجات ثم في المحاكم والأماكن العامة.

وكشف التقرير أن الأفراد العاديين كانوا أبرز المعتدين بنسبة 22%، يليهم مسؤولون حكوميون بنسبة 21%، بينما شكلت الشرطة والأجهزة الأمنية 12% من الانتهاكات.

وأولى التقرير اهتماماً خاصاً، بتنامي ظاهرة "قوانين العملاء الأجانب" والسرديات التضليلية المرتبطة بتمويل الإعلام الخارجي والتي مثّلت تهديداً خطيراً على الإعلام المستقل في أوروبا، حيث تعرضت مؤسسات إعلامية وصحفيون في عدد من الدول لاتهامات تتعلق بالتمويل الأجنبي أو استهداف مباشر عبر تشريعات مقيّدة للحرية الإعلامية.

