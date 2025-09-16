لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تستعرض موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتطرقت الدراسة البرلمانية إلى موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها وفق عدة محاور هي: التحديات المرتبطة بمرحلة ما قبل تكوين الأسرة، والتحديات المؤثرة في استقرار الأسرة بعد نشأتها، والتحديات والتغيرات الاجتماعية والثقافية على البناء الأسري.