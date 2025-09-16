اتحاد الفروسية: "مونديال القدرة" فرصة جديدة لمواصلة الإنجازات العالمية

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مشاركة فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، لمسافة 120 كم، في رومانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، فرصة جديدة لمواصلة تحقيق الإنجازات العالمية في فئتي الفرق والفردي.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، إن فرسان الإمارات حققوا نتائج مميزة في البطولة خلال السنوات الماضية، بحصد لقب الفردي 7 مرات، والفرق مرتين، ما يعزز طموحاتهم في زيادة رصيد إنجازاتهم العالمية في النسخة الجديدة.

وأوضح أن الإنجاز السابق في مدينة كاستيلسجرات الفرنسية في سبتمبر 2023، والحفاظ على اللقب العالمي، يشكل حافزاً للفرسان في رومانيا، للمنافسة على اللقب الثامن في سجل الإمارات، والخامس على التوالي في الفردي، والثالث في الفرق، لترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الإنجازات العالمية.

وتوجه الريسي، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها ورعايتها لأبناء وبنات دولة الإمارات، وتمكينهم من المهارات والقدرات، للمنافسة على البطولات، ورفع علم الدولة في منصات التتويج الخارجية.

وأثنى على متابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، لمشاركة فرسان الإمارات، وتوفير جميع متطلبات تميزهم وتألقهم، وتتويجها بأبرز الإنجازات، وآخرها الفوز بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بفرنسا.

ونوه بجهود الاسطبلات، والكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي المرتقب في رومانيا، لإظهار الروح التنافسية العالية للوصول إلى منصات التتويج.