منتخب الإمارات للبادل يفتتح مشواره الخليجي بفوز مزدوج

الدوحة في 16 سبتمبر/ وام/ افتتح منتخب الإمارات للبادل، مشواره في بطولة الخليج العربي الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حالياً، وذلك بفوز منتخب الرجال في بداية حملة الدفاع عن لقبه على نظيره السعودي بنتيجة 3-0.

كما تفوق منتخب السيدات في مباراته الافتتاحية على نظيره القطري بنتيجة 2-1.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بفئات الرجال والسيدات والناشئين، وتقام المنافسات بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب خمس مباريات ضمن مجموعته.