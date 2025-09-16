مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف و"مدرسة .كوم" يدعمان تعليم الأيتام

دبي في 16 سبتمبر /وام/أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ"مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي"، عن تجديد اتفاقية التعاون مع مؤسسة "مدرسة. كوم" بعد مرور خمس سنوات على التعاون وإطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية، حيث استهدفت المبادرة دعم 1000 طالب من الأيتام وغير القادرين في مجال التعليم والتدريب، وذلك في إطار سعي المركز لتعزيز دور الأوقاف المبتكرة في قطاع التعليم.

وتستهدف المنصة الرقمية طلاب المراحل التعليمية المختلفة لتطوير مهاراتهم من خلال تقديم دورات تدريبية مجانية مدعومة باللغات والاختبارات الدولية وفق مسارات تدريبية معتمدة وتحضيرهم لامتحانات القبول في الجامعات.

وأكد سعادة علي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن " تجديد التعاون مع "مدرسة.كوم" يعكس التزامنا بدعم الطلبة غير القادرين وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وتترجم هذه الشراكات رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون الوقف أداة فاعلة في تنمية الإنسان وبناء مجتمع معرفي مستدام".

وثمنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التعاون المستمر مع مؤسسة "مدرسة. كوم"

وقالت إن تجديد الشراكة مع المؤسسة يأتي بعد نجاح المبادرة في توفير التعليم والتدريب اللازم للطلبة الأيتام وغير القادرين وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في المواد الدراسية ودراسة لغات مختلفة ونسعى إلى زيادة عدد الطلبة المستفيدين من المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن موقع المدرسة دوت كوم هو أول مدرسة افتراضية متخصصة في دورات القبول الجامعي "التوفل- الايلتس- السات- الامسات- القدرات- التحصيلي" ودورات تطوير الأطفال في الوطن العربي.