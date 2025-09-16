طيران الإمارات تفتتح مركزا جديدا لتدريب الطيارين

دبي في 16 سبتمبر/وام/ أعلنت طيران الإمارات، عن افتتاح مركزها الجديد لتدريب الطيارين، بما يتماشى مع استراتيجية الناقلة في التوسع والنمو.

وسيوفر المركز التدريب للطيارين الحاليين والمستقبليين على أسطول الناقلة المتنامي من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X.

ويمتد المركز على مساحة 63318 قدم مربع، ويضم ستة أجهزة لمحاكيات الطيران الكاملة، ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من مرافق التدريب الأخرى لطيران الإمارات في دبي، ليكون جزءاً من بيئة عمل متكاملة تدعم التطور المهني والشخصي للموظفين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن مركز تدريب الطيارين الجديد يضطلع بدور محوري في منظومة صناعة الطيران، ويدعم طموحات دبي كمركز عالمي للطيران.

وتابع سموه، أن المركز يمثل نقلة نوعية في التدريب الجوي، ويعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وقد صُممت من خلاله برامج التدريب لأسطولنا المستقبلي.

وأضاف، “نحن سعداء أن الطيارين والمدربين أبدوا رضاهم التام وأشادوا بجودة التدريب المقدم، وهو ما يعد ثمرة مجهوداتنا وتأكيداً على قيمة استثماراتنا البالغة 500 مليون درهم”.

ويحظى طيارو طيران الإمارات بفرصة فريدة للاستفادة من المركز الجديد، إذ تم تجهيز محاكيات الطيران بــ"محطة دعم الطيار" المبتكرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة والمطورة بالكامل داخلياً، لتعزيز تجربة التدريب.

وقبل بدء جلسة التدريب، يمكن للطيارين إعداد قمرة القيادة وبناء خطة الرحلة ضمن بيئة تفاعلية كاملة باستخدام أجهزة مخصصة، ما يقلل وقت التحضير ويسمح لهم بالتركيز الكامل خلال التدريب، كما تُسجل الجلسات بالكامل، ويستطيع المدرب إعادة أي جزء منها لمراجعة الأداء وتعزيز التعلم.

ويتميز المركز أيضاً بقدرات متقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تصنيع قطع وهياكل معقدة لدعم معدات التدريب، ما يسهم في تحقيق وفورات تصل إلى مليون درهم سنوياً.

وقد بدأ المركز تدريب الطيارين باستخدام جهازي محاكاة كاملة لطائراتA350 ، مع خطط لإضافة أربعة محاكيات أخرى خلال العامين المقبلين، تشمل محاكيات بوينج 777X.

ويتيح كل جهاز محاكاة من تقديم 7500 ساعة تدريبية لنحو ألف طيار سنوياً، وعند تشغيل المواقع الستة، سيحظى الطيارون من الوصول إلى 17 جهاز محاكاة تدريبية، منها 11 جهازاً للمحاكاة لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.

وبجميع مرافق التدريب، ستزيد القدرة التدريبية لطيران الإمارات بنسبة 54% لتوفر 130 ألف ساعة تدريبية سنوياً.

