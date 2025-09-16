" لطيفة لإبداعات الطفولة" تختتم أعمال التحكيم في دورتها الـ27

دبي في 16 سبتمبر /وام/ اختتمت لجان التحكيم الخاصة بجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة في دورتها الـ 27 أعمالها في كافة فئاتها، تمهيدا لإعداد قوائم الفائزين واعتمادها من رئيسة الجائزة، وذلك خلال الحفل السنوي المعتزم تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة، إن الجائزة حرصت على مواكبة خطط وبرامج الدولة للنهوض بالطفولة باعتبارها سند الاستدامة وثروة الغد الأفضل، كما حرصت على اتباع أفضل السبل العلمية والتقنية لإعداد القوائم النهائية تمهيدا لتقديمها لإدارة الجائزة لاعتمادها من قبل سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة الجائزة والإعلان عنها بصفة رسمية.

وأعربت المدير التنفيذي للجائزة عن سعادتها للإقبال اللافت من قبل الطلبة والطالبات المشاركين في الجائزة على المستويين المحلي والخليجي،مشيرة إلى أن هذه نقطة تفاؤلية تؤكد إقبال كافة الأطفال والشباب والفتيات على ساحات وميادين التنافس الشريف وصولاً إلى قمم الإبداع والتميز.

وأشارت إلى أن الاقبال كان كبيرا على المشاركة هذا الموسم في محور الابداع البرمجي الإلكتروني، حيث حرص الأطفال المشاركون على تنفيذ وتطوير مشاريع تساعد فئة أصحاب الهمم على تحسين جودة حياتهم واعتمادهم على أنفسهم بشكل أكبر ما يؤكد اهتمام الاطفال بهذا الجانب الإنساني.

وأضافت أن تضمين الجائزة لهذا المحور يعد خطوة مهمة تزامنت مع مستجدات العصر الحديث مشيرة إلى أنه أوجد مساحة حرة لإبداعات الطفولة في مجالات تقنية المعلومات وتعزيز مهاراتهم التقنية والتكنولوجية.

وأكدت أن هناك معايير وضوابط ولوائح دقيقة تسير على نهجها كافة أعمال التحكيم للوصول إلى أفضل النتائج وفقاً للمعايير العلمية في مجال الجوائز والمسابقات والبحوث والدراسات.

وحثت الدبوس الأطفال على ضرورة الاهتمام بكافة مرتكزات الإبداع والجودة والاستفادة من محاور الجائزة والاشتراك فيها وتفعيلها قدر الإمكان·

وأكدت أن الجائزة سطرت إنجازات حافلة على مدار 27 عاما في خدمة إبداعات الطفولة في رحلة امتدت منذ العام 1998 وحتى العام 2025 احتضنت خلالها جمعية النهضة النسائية بدبي كافة مراحل الانطلاقة الواعدة للجائزة بمساندة كاملة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة وبرعاية كريمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة وبتوجيهات سديدة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة.

وأوضحت أن الجائزة انطلقت برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والتي نالت لقب سفيرة أطفال العالم ثم أصبحت راعية للجائزة التي بدأت بطموح محلي وعربي حيث تم الإعلان عن إطلاقها على المستوى الخليجي في عام 2004 وطرحت العديد من قضايا الطفولة الخليجية عبر 4 مؤتمرات على المستوى الخليجي لتنطلق بعد ذلك بطموح عالمي حيث نظمت العديد من المؤتمرات.