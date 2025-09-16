تنمية المجتمع بدبي تطلق المرحلة الثانية من برنامج "إثراء"

دبي في 16 سبتمبر /وام/أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، المرحلة الثانية ،من برنامج "إثراء" المبادرة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز استدامة الأثر المجتمعي عبر تطبيق منظومة مطوّرة من المعايير المؤسسية.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج 3 محاور رئيسية تشمل 8 معايير أساسية و23 معياراً فرعياً صممت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والكفاءة المؤسسية وقياس الأثر الاجتماعي. وتتيح هذه المعايير للمؤسسات المشاركة فرصة تقييم قدراتها بدقة تطوير كفاءاتها وضمان تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

يشارك في هذه المرحلة 126 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة.

وقال سعادة حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن برنامج إثراء يعكس التزام دبي بتبني أفضل الممارسات في تطوير القطاع الاجتماعي ويضع مؤسسات النفع العام أمام معايير واضحة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءتها وتعزيز أثرها المجتمعي إن الاستثمار في هذه المؤسسات هو استثمار مباشر في تماسك المجتمع واستدامة عطائه."