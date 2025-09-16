"بشرية رأس الخيمة" توقع اتفاقية مع مستشفى رأس الخيمة

رأس الخيمة في 16 سبتمبر/ وام / وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أربيان هيلث كير "مستشفى رأس الخيمة للخدمات الصحية"، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة لموظفي الحكومة وأسرهم.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة مجموعة من الخدمات الطبية والعلاج لموظفي الدائرة وأسرهم من خلال مرافق مستشفى رأس الخيمة وفروعه، مع توفير خصومات تصل إلى 30% على مجموعة من الخدمات .