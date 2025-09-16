"القابضة" (ADQ) و"أذربيجان للاستثمار" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأهداف التنموية المشتركة

كاراباخ في 16 سبتمبر/وام/ وقّعت "القابضة" (ADQ) وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH)، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف آفاق التعاون وتعزيز الأهداف التنموية المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان إمكانية التعاون في قطاع الخدمات المالية، والتركيز على المبادرات التي تهدف لإنشاء منظومة استثمارية قوية لدعم النمو المستدام.

وتأتي الشراكة استكمالاً لمنصة الاستثمار المشتركة التي تم إطلاقها في شهر ديسمبر 2023 والتي التزم من خلالها الطرفان بتخصيص نفس القدر من رأس المال لدعم مشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات وأذربيجان ووسط آسيا، مع إمكانية التوسع إلى أسواق أخرى.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في القابضة" (ADQ)، "تعكس مذكرة التفاهم مع شركة أذربيجان للاستثمار القابضة قدرتنا على بناء شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتوظيف رأس المال والاستفادة من الخبرات الاستثمارية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية في المناطق الجغرافية الرئيسية، وتسهم في تمكين سياسة التنويع الاقتصادي ودفع وتيرة التوسع الصناعي وإتاحة فرص واعدة لدعم الترابط الإقليمي وتعزيز القدرات التنافسية العالمية".

بدوره، قال رسلان عليخانوف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، "تمثل شراكتنا مع "القابضة" (ADQ) محطة بارزة نحو فتح آفاق جديدة تدعم التقدّم المستمر لجمهورية أذربيجان، ومن خلال العمل المشترك، نعمل على توجيه رأس المال والخبرات نحو قطاعات استراتيجية، بما يسهم في تعزيز نمو أكثر تنوعاً على مستوى الدولة، كما يجسّد هذا التعاون طموحاتنا للتحول الاقتصادي، ويعزز الروابط الإقليمية، ويسهم في ترسيخ مكانة أذربيجان على الساحة العالمية".

يشار إلى أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة تأسست عام 2020 بهدف إدارة الشركات الحكومية وتعزيز أدائها، وتسهم في دعم الجهود الرامية لتحديث الاقتصاد في أذربيجان ورسم آفاق مستقبل النمو والازدهار على المدى البعيد من خلال تعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية.

وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار دولار في عام 2024.

وتعد دولة الإمارات أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لأذربيجان باستثمارات تتجاوز مليار دولار، ما يعكس العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين منذ عام 1992.