مذكرة تفاهم بين "سفن إكس" والبريد الأردني لتعزيز التعاون الرقمي

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة سفن إكس (7X)، القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البريد الأردني، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البريدية، وتطوير الاتفاقيات الثنائية، ودعم مسيرة التحول الرقمي.

جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين “دبي 2025”، عقب اجتماع وفد مجموعة سفن إكس (7X) مع وفد المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة هنادي الطيب، مدير عام البريد الأردني، لمناقشة آفاق تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم القطاعين البريدي واللوجستي في البلدين.

وتركز مذكرة التفاهم على دعم التحول الرقمي للبريد من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها "سفن إكس"، وفي مقدمتها منصة "وصلة للبريد"، التي تُعد أول سوق رقمي عالمي يربط بين المشغّلين البريديين، ويفتح أمام الشبكات الوطنية منافذ إلى التدفقات البريدية والتجارية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع وخفض التكاليف التشغيلية.

وتدعم المذكرة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين المحليين إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر حلول شحن موثوقة وشفافة تعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وقال طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة سفن إكس (7X)، إن الاتفاق يعكس متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد التزام المجموعة بتعزيز التعاون الدولي في بناء منظومة بريدية حديثة وذكية، بما يسهم في ترسيخ دور البريد كعنصر محوري في التنمية الاقتصادية وتمكين التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن حلول المجموعة الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها منصة «وصلة للبريد»، ستسهم في دعم جهود التحول الرقمي وتقديم نموذج عالمي للتكامل البريدي يعزز الربط بين المجتمعات ويواكب توجهات الاقتصاد الرقمي.

من جانبها، أكدت هنادي الطيب حرص البريد الأردني، على تعزيز الشراكات مع الأطراف الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تجسد أهمية التحول الرقمي في قطاع البريد واللوجستيات، ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن التعاون مع سفن إكس (7X) خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الخدمات البريدية واللوجستية العالمية، انسجاماً مع رؤية المملكة في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير شبكات البريد والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزامها بدعم بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام على المستويين الإقليمي والدولي.