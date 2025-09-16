"نحن الاحتواء" يستعرض تجربة 38 عاماً من تجارب الدمج الجامعي في ألبرتا الكندية

الشارقة في 16 سبتمبر/ وام / استعرض الخبير التربوي الكندي بروس أوديتسكي رئيس فرع منظمة الاحتواء الشامل الدولية في مقاطعة ألبرتا الكندية، تجربة رائدة تمتد لنحو 38 عاماً في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم ما بعد الثانوي، وذلك خلال جلسة بعنوان "الدمج في التعليم ما بعد الثانوي"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" .

و أكد أوديتسكي أن مفهوم "الحياة الشاملة" لا يتحقق إلا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في مسارات الحياة الطبيعية منذ الطفولة وحتى المراحل المهنية والاجتماعية بدءاً من النشأة في المنزل والالتحاق بالمدارس العادية وتكوين الصداقات وتطوير الهوية المهنية وصولاً إلى المشاركة المجتمعية الكاملة وامتلاك الأحلام والهوايات والعمل والاستقلالية في السكن والحياة.

واستعرض عدداً من التجارب من جامعة ألبرتا ومؤسسات تعليمية أخرى مبيناً أن نموذج الدمج أسهم في تعزيز مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة داخل القاعات الدراسية عبر دعم زملائهم وأعضاء هيئة التدريس إلى جانب تهيئتهم لسوق العمل.

وكشف أن نتائج التجربة بعد 38 عاماً أظهرت أن 80% من الخريجين ذوي الإعاقة الذهنية تمكنوا من الحصول على وظائف فيما تجاوز عدد المستفيدين المباشرين 1200 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز انعكس على تعزيز الثقة بالنفس والمهارات والمعرفة وتوسيع شبكة العلاقات والصداقات ما أسهم في بناء حياة أكثر استقلالية وثراء.

"