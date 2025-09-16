"الوصل" يفتتح مشواره غدا في دوري أبطال آسيا 2 بلقاء الاستقلال الإيراني

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ يفتتح فريق الوصل غدا، مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، حينما يلتقي فريق الاستقلال الإيراني في ملعب زعبيل الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وتقام منافسات النسخة الحالية بمشاركة 32 فريقا تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 في منطقة شرق القارة، ومثلهم في الغرب.

ويتطلع الوصل المتوج بلقب الدوري الإماراتي 8 مرات على مدار تاريخه من بينها مرتان في عصر الاحتراف، إلى تكرار الإنجاز الذي حققه فريق الشارقة في الموسم الماضي بالتتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

ويتطلع الوصل بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي يمتلك خبرات فنية كبيرة ساهمت في تحقيقه للعديد من الإنجازات أبرزها الفوز مع النصر السعودي بلقب بطولة الأندية العربية 2023، بالإضافة لفوزه مع الدحيل القطري بلقب كأس الأمير عام 2022، إلى مواصلة إنجازاته مع الوصل.

ويضم الفريق العديد من الأسماء أبرزها فابيو ليما إلى جانب كل من علي صالح والوافد الجديد البرازيلي ماتيوس سالدانا ونيكولاس خمينيز.

وتشهد منافسات المجموعة ذاتها لقاء المحرق البحريني مع الوحدات الأردني على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات.

وفي بقية أبرز مواجهات المجموعات لمنطقة الغرب، يلتقي غدا الأهلي القطري مع الخالدية البحريني في استاد الثمامة الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

وبالنسبة منافسات المجموعة الثالثة يلتقي الحسين الأردني مع سيباهان الإيراني الساعة 10:15 بتوقيت الإمارات، بينما يلتقي ضمن المجموعة الرابعة فريقا غوا الهندي، مع الزوراء العراقي الساعة 8:15 بتوقيت الإمارات، والنصر السعودي مع الاستقلال الطاجيكي الساعة 10:15 بتوقيت الإمارات.