"دبي للبيانات" تطلق مسحا اقتصاديا لدعم أجندة D33

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية المسح الاقتصادي لعام 2025، الذي يستهدف قطاع الأعمال في إمارة دبي ويغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة البيانات الاقتصادية وتوفير مؤشرات محدثة حول مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المسح يشكل محوراً أساسياً في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية من خلال توفير بيانات دقيقة لقياس المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي للإمارة مشدداً على أهمية تعاون القطاع الخاص في إنجاح هذا المشروع من خلال تزويد الباحثين بالمعلومات المطلوبة أثناء الزيارات الميدانية.

وأوضح أن المسوحات الاقتصادية أصبحت اليوم عنصراً حاسماً في دعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، إذ تسهم المعطيات الرقمية في بناء سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة وتدعم قياس الأداء الاقتصادي بمختلف قطاعاته الحيوية، مشيراً إلى أن هذا المسح سيوفر قاعدة معرفية متكاملة تمكّن صناع القرار من استشراف الفرص والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية بما يعزز مرونة اقتصاد دبي وتنافسيته ويغطي المسح قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلومات والأنشطة المالية والتأمين والتجارة والعقارات والنقل والإنشاءات والخدمات والثقافة والفنون والفنادق والمطاعم إضافة إلى تمثيل جميع المناطق الحرة في الإمارة.

وأشارت المؤسسة إلى أن تنفيذ المسح سيتم عبر قنوات التواصل الإلكترونية واستكمال الاستمارة المعتمدة إلى جانب زيارات ميدانية لمنشآت القطاع الخاص ضمن العينة المستهدفة وتأتي أهمية نتائج المسح من كونها أداة رئيسية لقياس المؤشرات الاقتصادية في إمارة دبي، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة تعكس تطور الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها الفعلية في دعم اقتصاد الإمارة وتدعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في تطوير الأنشطة الحيوية بما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال وتزويد صناع القرار بالمعلومات الدقيقة والتحليلات المعمقة التي تعزز كفاءة التخطيط الاستراتيجي وترسم السياسات المستقبلية الرامية إلى تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.