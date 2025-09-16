أبوظبي تستضيف عروض أكاديمية " NBA" لكرة السلة للمرة الأولى

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ تستضيف العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، فعاليات عروض أكاديمية "إن بي أيه" لكرة السلة، الحدث الذي تنظمه الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على أبرز المواهب الشابة من مختلف أكاديميات الـ NBA حول العالم.

ويقام الحدث، من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري في جامعة نيويورك أبوظبي، ويتم خلاله مشاركة 4 من أبرز مقدمي برامج تطوير كرة السلة للشباب حول العالم، وهم أكاديمية NBAأفريقيا، وسنتر أوف إكسلنس الأسترالي، وأكاديمية إنسيب الفرنسية، وأكاديمية آي إم جي أسندر إيليت الأميركية.

وقال نيل ماير نائب الرئيس ورئيس عمليات كرة السلة في أوروبا والشرق الأوسط لدى الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، "منذ عام 2022، يشكل تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عاملًا محوريا في تسريع نمو كرة السلة في المنطقة، وجعل العاصمة مركزا رئيسيا في المنطقة".

وأضاف،" البنية التحتية المتطورة، والالتزام برعاية جيل الشباب، والرؤية العالمية لأبوظبي، ساهمت مجتمعةً في جعلها الموقع الأمثل لاستضافة هذه الفعالية الأولى من نوعها".

وتأتي الفعالية قبل أيام من استضافة أبوظبي لفريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا، في مباراتين وديتين تحضيريتين ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.