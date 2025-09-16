الإمارات تبرز موروثها الثقافي في معرض الفروسية بالمغرب

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ16 من معرض الفروسية في المغرب “الفرس للجديدة” الذي يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل.

ويسلط جناح الدولة هذا العام الضوء على ثراء التراث الإماراتي المرتبط بالخيل والفروسية، عبر مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة التعريفية التي تركز على عناصر التراث المعنوي، مثل فنون الأداء الشعبية، والأمسيات والمسابقات الشعرية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات الأدبية.

وتأتي هذه المشاركة امتدادا للنجاح البارز الذي حققته الإمارات في الدورة السابقة من المعرض، والتي شكلت محطة استثنائية للتعريف بالتراث الإماراتي وتعزيز الحضور العربي في أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في الفروسية.

ويقدم الجناح للزوار تجربة تفاعلية فريدة تعكس عمق الموروث الإماراتي في الفروسية، من خلال منصات تعرض سجلات الخيل العربية، والسجل الإلكتروني للأنساب، إضافة إلى معارض وثائق وصور تاريخية نادرة.

كما يتم تسليط الضوء على "كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية"، إلى جانب أركان متخصصة في البرامج التراثية والثقافية التي تؤكد مكانة الفروسية كعنصر أصيل من الهوية الوطنية.

ويُعد "معرض الفرس للجديدة" من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الفروسية، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمربين والمهتمين بالخيل من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله فرصة مثالية لتعزيز التواصل الثقافي والتعريف بالتراث الإماراتي على نطاق واسع.