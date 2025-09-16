الإمارات تشارك في افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الباكستانية 2025

كراتشي في 16 سبتمبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات في افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور الباكستانية 2025، الذي انطلق اليوم في مدينة كراتشي، بمشاركة واسعة من منتجي ومصنّعي وتجار التمور وخبراء زراعة النخيل من عدد من الدول.

افتتح المهرجان معالي السيد سعيد غني، وزير إقليم السند، بحضور سعادة الدكتور بَخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي، وسعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة في دولة الإمارات إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في زراعة النخيل وإنتاج التمور في الباكستان.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب معالي الوزير سعيد غني عن سعادته بالتعاون المثمر بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات، مقدماً شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها للمهرجان، وجهودها المستمرة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في باكستان.

وأكد معاليه أن المهرجان أسهم في تعزيز أواصر التعاون بين وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث وهيئة تنمية الصادرات الباكستانية، الشريك الإستراتيجي، والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي نجحت في تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور بلغت 63 مهرجانا في تسع دول منتجة للتمور، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.

وشهد المهرجان مشاركة إماراتية متميزة من خلال جناح خاص عرضت فيه مجموعة متنوعة من التمور الإماراتية، إلى جانب الدعم اللوجستي والفني الذي قدمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ما ساهم بدور فاعل في تنظيم المهرجان ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث الباكستانية، وهيئة تنمية الصادرات الباكستانية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، بهدف تعزيز التبادل التجاري والزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل.