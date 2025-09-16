"سيدات أعمال الشارقة" شريك إستراتيجي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة في 16 سبتمبر/ وام/ يشارك مجلس سيدات أعمال الشارقة بصفته الشريك الإستراتيجي الرسمي في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، مقدما منصة مرموقة لعضواته لاستعراض إبداعاتهن في أكبر معرض من نوعه في المنطقة.

وتعد هذه المشاركة فرصة لتمكين رائدات الأعمال من التوسع في الأسواق الدولية، والتواصل مع نخبة من العملاء والمستثمرين في قطاع السلع الفاخرة، الذي يُتوقع أن تصل إيراداته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ 10.2%.

وأكدت سعادة مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تجسد رؤية المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز حضورها في القطاعات الإبداعية، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة عالمية تفتح آفاقا جديدة أمام عضوات المجلس للوصول إلى جمهور دولي من كبار المستثمرين وصنّاع القرار.

ويعد المعرض، الذي انطلق منذ عام 1993 بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة، حيث استقطب في دورته السابقة أكثر من 66 ألف زائر من 52 دولة.