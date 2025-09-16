شراكات جديدة في معرضي “ISM الشرق الأوسط” و”العلامات التجارية الخاصة”

دبي في 16 سبتمبر / وام / شهد اليوم الثاني من فعاليات معرضي “ISM الشرق الأوسط” و”العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط” 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، توافد كبار تجار التجزئة والموزعين والمشترين العالميين، بهدف عقد شراكات تجارية استراتيجية تسهم في تسريع نمو أعمالهم على الصعيد الدولي، في ظل الإقبال الاستثنائي على المنتجات الغذائية الخفيفة والوجبات السريعة، التي يتناولها 91% من المستهلكين مرة واحدة يوميًا على الأقل.

ووفق بيانات المعرض، يُفضّل 58% من الأشخاص الوجبات الخفيفة على الوجبات الرئيسية، ما أسهم في نشاط غير مسبوق في أروقته، حيث سعى المشترون لاكتشاف أحدث التوجهات في عالم الحلويات والوجبات الخفيفة، واستعرض تجار التجزئة فرص زيادة فئات منتجاتهم ودخول أسواق جديدة، تزامنًا مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أسرع نمو في قيمة مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة عالميًا.

وجمعت فعاليات المعرض بين كبار المصنعين والمشترين العالميين؛ حيث شهد اجتماعًا بين أحمد عودة، مالك مصنع “جيه إيه” للشوكولاتة، وفيروز رحماتوليف من مكتب وزارة الاستثمار الأوزبكية في الإمارات، لمناقشة فرص تصدير الشوكولاتة بين الإمارات وأوزبكستان.

وقال عودة، “لقد ناقشنا إمكانية تصدير منتجاتنا من الشوكولاتة من مصنعنا في الإمارات إلى أوزبكستان، وكذلك الاستيراد منها، نحن نرى فرصًا واعدة للتعاون، ونتطلع غدًا لمواصلة هذه المناقشات في مختلف أروقة المعرض”.

ويستقطب معرض “العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط” عددًا متزايدًا من العارضين المتميزين، إذ انضمت لدورة هذا العام 15 دولة جديدة، لتعكس توسع المعرض السريع منذ انطلاقته الأولى.

وأوضح مينا جورج، نائب رئيس العمليات في شركة “ماميبا لمستحضرات التجميل”، أن الشركة عرضت منتجات جديدة تشمل مستحضرات العناية بالأطفال، والعناية المنزلية، ومستحضرات التجميل الرياضية، ومنتجات الوقاية من الشمس، مشيرًا إلى التفاعل الإيجابي مع عملاء من مختلف القطاعات بدءًا من سلاسل الصيدليات والفنادق وصولاً إلى صنّاع المحتوى.

ويعد معرض “ISM الشرق الأوسط” منصة رائدة للابتكار واكتشاف أحدث التوجهات الاستهلاكية .

كما شهد المعرض جلسات نقاشية ضمن مؤتمر الخبراء تناولت أحدث التوجهات في عالم الحلويات والوجبات الخفيفة، بمشاركة نادار سايغول، المدير العام لشركة SMITHS Saigol & Gulf، الذي أكد على أهمية المحافظة على الصورة الذهنية للعلامة التجارية وضبط عملية الابتكار بشكل مدروس، وفيشال داس، نائب الرئيس لإدارة فئات المنتجات في شركة Big Basket، الذي شدد على تأثير التوجهات القادمة من الشرق الأوسط على القرارات التجارية العالمية. كما أبرزت شركة Talabat نجاحها في إطلاق علامتها التجارية الخاصة “طلبات مارت”، مع طرح 550 منتجًا في 7 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامين، بالتعاون مع شركة Daymon International لتصميم العلامة التجارية .