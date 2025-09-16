شرطة الشارقة تنظم ملتقى "كبار السن"

الشارقة في 16 سبتمبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بمركز خدمات المرور والترخيص، اليوم بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، فعالية "ملتقى كبار السن" في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة.

حضر الملتقى كل من العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي نائب مدير عام العمليات والدعم الأمني والعميد خالد الكي مدير مديرية المرور والدوريات ومدير مركز خدمات المرور والترخيص إلى جانب عدد من الضباط والمتعاملين من فئة كبار السن.

وأكد العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي أن هذه الفعالية تجسد التزام شرطة الشارقة بتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، وحرصها على إشراك كبار السن في صياغة خطط التطوير .