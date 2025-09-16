معهد دبي القضائي يطلق الدفعة الأولى من برنامج "الصلح والتسوية القضائية"

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الأولى، من البرنامج التدريبي المتخصص “الصلح والتسوية القضائية” .

ويمتد البرنامج على مدى 17 أسبوعاً، من مطلع سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 20 متدرباً من أعوان السلطة القضائية المكلّفين بأعمال الصلح والتسوية الودية .

وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، "نثمن مبادرة المعهد بإطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص “الصلح والتسوية القضائية”، والذي يأتي في إطار الجهود التكاملية المبذولة للارتقاء بالمنظومة العدلية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة أعوان السلطة القضائية من خلال برامج تدريبية نوعية تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة”.

وأكد أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الصلح كخيار مستدام ومجدٍ لفض النزاعات، ويوفر مهارات مهنية متقدمة تسهم في تعزيز جودة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أن محاكم دبي تضع تطوير الكفاءات البشرية في صميم استراتيجيتها، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء.

وقالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، “يُعد برنامج “الصلح والتسوية القضائية” خطوة رائدة تواكب التوجّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة انتهاج الحلول الودية باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة العدالة الشاملة، كما يُشكل إضافة نوعية للمنظومة التدريبية الرامية إلى تمكين الكفاءات ورفدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية، تعزيزاً لرؤية دبي الطموحة نحو تقديم خدمات قضائية متكاملة وسريعة ومستدامة”.

ويقدّم البرنامج نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين من الجهات القانونية والقضائية في الإمارة، عبر محتوى تدريبي شامل يغطي الجوانب القانونية والفنية ومهارات التفاوض وتقنيات صياغة الاتفاقيات، إلى جانب عرض تجارب دولية مقارنة في مجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات.