حمدان بن زايد يستقبل وفدا من دائرة الصحة ويطلع على مستجدات القطاع الصحي

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل في أبوظبي، وفداً من دائرة الصحة – أبوظبي برئاسة سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات المبادرات والمشاريع الصحية التي تنفذها الدائرة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وبالأخص في منطقة الظفرة، وذلك بما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية الوطنية المستقبلية.

وتناول العرض أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومنها تعزيز البنية التحتية الطبية في منطقة الظفرة عبر تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، والتوسع في الخدمات التخصصية، إضافة إلى مبادرات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، فضلاً عن برامج الفحص المبكر والوقاية وتعزيز قدرات الكوادر الصحية الوطنية.

وأكد سموه أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بالقطاع الصحي يشكّل ركيزة أساسية لمسيرة التطوير، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة في توفير أفضل خدمات الرعاية لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة، بما فيها منطقة الظفرة.

من جانبها، أعربت سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة عن شكرها وتقديرها لسموه على دعمه المتواصل، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير برامج نوعية تواكب التطورات العالمية وتُرسخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والبحث الطبي.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.