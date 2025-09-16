"دبي بودفست" ينظم ورش عمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية

دبي في 16 سبتمبر/وام/ أعلن نادي دبي للصحافة عن تنظيم مجموعة من ورش العمل ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، المنعقد تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات وشبكات البودكاست والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي، وذلك بهدف استشراف مستقبل البودكاست وتسليط الضوء على التطورات التي تشهدها هذه الصناعة الرقمية في المنطقة.

وتُعد الورش جزءاً من جهود النادي لتمكين صناع المحتوى الصوتي في المنطقة العربية وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد في الإعلام الرقمي على مستوى المنطقة، حيث سيتزامن انعقاد "دبي بودفست" مع اليوم العالمي للبودكاست، الذي يحتفي فيه صُنّاع المحتوى الصوتي حول العالم بما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من قوة تأثير وانتشار واسع بين مختلف فئات الجمهور.

وفي هذه المناسبة، أعربت محفوظة صالح، مديرة “دبي بودفست”، عن امتنانها لمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية في ورش عمل النسخة الخامسة من "دبي بودفست". مشيرة إلى أن جميع ورش العمل ستستعرض خبرات عربية وعالمية متميزة، لها إسهامات كبيرة في مجال صناعة المحتوى الصوتي وتمكين رواده من الاستمرارية والانتشار.

وقالت، "تأتي ورش العمل، ضمن التجمع الأكبر من نوعه في المنطقة لصناعة المحتوى الصوتي، كامتداد لمساعي نادي دبي للصحافة لدعم المواهب الإعلامية الراغبة في تحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي، حيث يمثل هذا الحدث منصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب بين صناع المحتوى، وتقديم تصور واضح حول الاحتياجات المطلوبة للارتقاء بهذه الصناعة الإعلامية بما يواكب الطفرة العالمية التي تشهدها معدلات الاستماع والإنتاج في مجال البودكاست".

وتشارك في ورش العمل ضمن النسخة الخامسة من "دبي بودفست" مجموعة من الشركات والمنصات الرائدة في مجال صناعة المحتوى الصوتي في المنطقة العربية والعالم، ومنهم: "يوتيوب" و "تيك توك" و "بوديو" و "الورشة" و "دولبي" و "مايكس" و "بود هيروز" و "بودكاست تحت الضغط" و "شبكة الإذاعة العربية" و "TVC"، حيث ستركز ورش العمل على ثلاثة مسارات رئيسية تغطي مختلف جوانب صناعة البودكاست وتطوير المحتوى الصوتي، حيث سيركز المسار الأول (المهارات الإبداعية وسرد القصص) على تمكين المشاركين من تطوير هويتهم الخاصة في عالم البودكاست، من خلال تعلّم كيفية ابتكار أسلوب مميز يعكس شخصيتهم ويمنح محتواهم بصمة فريدة، إلى جانب إتقان مهارات استخدام الصوت بشكل احترافي لجعل نبرة المقدم وعرضه للمحتوى عنصراً جذاباً يميّزه عن غيره، إضافة إلى صقل مهارات التقديم وبناء حوارات تفاعلية قادرة على شد انتباه المستمعين وتحفيزهم على المتابعة.

اما المسار الثاني فيركز على الأعمال والاستراتيجية ويتضمن الأسس التي تساعد صناع البودكاست على توسيع نطاق تأثيرهم ونمو مشاريعهم، من خلال فهم سلوك الجمهور وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة، والتعرّف على آليات الترويج للمحتوى وكسب التغطية الإعلامية، وبناء علامات تجارية قوية ومستدامة تتجاوز حدود المنصة الصوتية، فضلاً عن اختيار الشكل الأنسب لعرض المحتوى بين الصوت والفيديو بما يحقق أفضل وصول وتفاعل.

والمسار الثالث التقنية والإنتاج، حيث سيسلّط الضوء على الأدوات الحديثة التي تمكّن من إنتاج محتوى صوتي عالي الجودة، عبر استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في الكتابة والتحرير والإنتاج باستخدام أدوات متقدمة مثل Notebook LLM وGemini، والتعرّف على تقنيات تصميم الصوت لإنتاج تجارب سمعية مميزة، بالإضافة إلى أساليب البث المباشر الفعّال ورفع مستوى التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات.



