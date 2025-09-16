أمسيات وعروض إنشادية تُبهر جمهور مهرجان البدر بنسخته الـ4

الفجيرة في 16 سبتمبر/ وام/ واصل مهرجان البدر في نسخته الرابعة إمتاع وإبهار جمهوره وزوّاره بأمسيات فنية ثقافية عالمية استثنائية، حملت هذا العام طابعًا روحيًا عميقًا واحتفاءً متجددًا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فقد قدمت قدّمت فرقة داعي الندى القادمة من جمهورية إندونيسيا في إحدى الأمسيات عرضًا إنشاديًا مبهرًا مزج بين الإنشاد باللغة العربية ولغات أجنبية أخرى، مدحًا وحبًا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتفنّنت الفرقة في استخدام أسلوب "الأكابيلا" أو الصوت الغنائي الخالص دون آلات موسيقية، ما أضفى بعدًا روحانيًا مؤثرًا، حبس أنفاس الجمهور ولامس وجدانه.

وفي أمسية أخرى حملت عنوان "ترانيم في موكب النبي"، تألقت الأجواء الشعرية في مشهد أدبي روحاني مترنّم، وأدار فقراتها الشاعر أحمد عايد، وشارك فيها إلى جانبه الفائزون بمنحة البدر وهم محمد ياسين العشاب، وعبد الناصر عبد المولى، إضافة إلى الشاعر والكاتب الكويتي عبد الله العنزي والذين قدّموا باقة مختارة من قصائدهم المستلهمة من دواوينهم الشعرية.

وتنوّعت النصوص في أساليبها وتفرّدت في صورها، لكنها توحدت في مقصدها، حيث تجلّت فيها معاني الحب والمديح النبوي، واستحضرت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أبهى صورها الشعرية وأسمى تجلياتها الروحانية.

وتتواصل فعاليات مهرجان البدر في نسخته الرابعة بأمسيات متنوّعة، تجمع بين الفن والإنشاد والشعر والفكر، بمشاركة نخبة من المبدعين من مختلف دول العالم، في احتفال عالمي يجسّد المحبة النبوية في أسمى معانيها، وينشر رسائل الجمال والسلام من قلب المدينة المنورة إلى العالم أجمع.