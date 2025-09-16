شرطة الفجيرة تطلق خدمة ذكية لإنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة

الفجيرة في 16 سبتمبر / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات ، خدمة ذكية جديدة تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات إنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة ، وذلك في إطار سعيها الدائم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز تجربة المتعامل الذكية.

تأتي هذه الخدمة المبتكرة بالتعاون مع شركة "ساعد للأنظمة المرورية" وتسهم في تقليل زمن إنجاز معاملات الحوادث، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والربط المباشر بين الأنظمة الشرطية والأنظمة المرورية.

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني ، رئيس مركز خدمات المرور والترخيص ، أن هذه الخطوة تعكس التزام شرطة الفجيرة بتبني أحدث الحلول الذكية في العمل المروري ، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الابتكار لتقديم خدمات متكاملة وعالية الكفاءة.

وأضاف أن الخدمة ستحدث نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وجودة المعاملات ، بما يرفع من مستوى رضا المتعاملين ويعزز مستوى تقديم خدمات مرورية ذكية.