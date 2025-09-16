سلسلة «حوارات نماء» تناقش مستقبل المرأة في التخصصات التقنية والهندسية

الشارقة في 16 سبتمبر/وام/ نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة اليوم في جامعة الشارقة جلسة بعنوان “نساء في التخصصات التقنية والهندسة (STEM): كوني جزءًا من التغيير” استهدفت الطالبات في السنة الأخيرة والخريجات الجدد من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمناقشة واقع المرأة في هذه المجالات الحيوية وأهمية تعزيز حضورها وتميزها فيها من خلال عرض تجارب شخصية ملهمة وفتح نقاشات حول مستقبلها في القطاعات الصناعية والتقنية.

شاركت في الجلسة كل من بدور علي مدير قسم معالجة الغازات السامة في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" وشيماء البشر مهندس أول الصحة والسلامة والبيئة – التشغيل والصيانة للمياه في شركة "طاقة للتوزيع" وذلك ضمن سلسلة "حوارات نماء" التي تهدف إلى تعزيز وعي النساء بمواضيع تمس حياتهن اليومية وتمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة تدعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة : “ نهدف من خلال هذه الجلسة إلى تعزيز مشاركة المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمساهمة في بناء الجيل القادم من القيادات النسائية في هذه المجالات من خلال توفير منصة للحوار والتوجيه والإرشاد وتبادل التجارب والخبرات فالمشاركة الفاعلة للمرأة في هذه التخصصات توسّع آفاق التقدم العلمي والتكنولوجي وتُسهم في تقدم المجتمع وازدهاره”.

ناقشت الجلسة أهمية مشاركة المرأة في المجالات الصناعية والتقنية وأبرز المفاهيم الخاطئة حول عمل المرأة في هذه القطاعات وقدمت نصائح عملية للطالبات والخريجات حول المهارات والتوجهات الفكرية التي ينبغي البدء في تطويرها استعدادًا لدخول سوق العمل وأهمية المرونة والاستعداد للتعلم المستمر وتطرقت الحوارات إلى ملامح التحول الذي يشهده قطاع الصناعات والهندسة حاليًا والابتكارات المستقبلية التي يتعين على الجيل الجديد الإلمام بها مع استعراض الفرص المتاحة أمام المرأة خلال السنوات العشر القادمة سواء في الأدوار القيادية أو في مجالات بحثية وتقنية متقدمة.