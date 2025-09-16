إطلاق برنامج "مقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي"

الفجيرة في 16 سبتمبر /وام/ أطلق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي برنامج الدبلوم التنفيذي “مقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي” لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي وفق أحدث الممارسات العالمية، ورفع مستوى الأداء والتحول المؤسسي في جهات الإمارة.

وقال سعادة الدكتور سليمان الكعبي المدير العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إن البرنامج يتكوّن من 230 ساعة تدريبية موزعة على أربع مراحل رئيسية وهي مقدمة حول منظومة التميز الحكومي واستكشاف المحاور والمعايير، وتأهيل المقيمين ومن ثم مشروع تخرج تطبيقي يتيح للمشاركين تطبيق المهارات عمليًا.

وأضاف أن الدبلوم يعكس التزام حكومة الفجيرة بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات وطنية قادرة على إدارة عمليات التقييم بكفاءة واحتراف موضحا أن البرنامج يمنح المشاركين الكفاءة اللازمة ليصبحوا مقيمين معتمدين قادرين على صياغة تقارير دقيقة وتقديم توصيات عملية تعزز جاهزية المؤسسات لمواجهة متغيرات المستقبل ورفع تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد الكعبي أن هذا البرنامج يعزّز موقع الفجيرة حاضنة للتميز الحكومي، من خلال رؤية شمولية تجمع الحوكمة الرشيدة والسياسات المتوازنة والابتكار المستدام وتسريع الإنجاز.

