جامعة الشارقة تسهم بتطوير مركب دوائي للحد من تلف الدماغ لدى حديثي الولادة

الشارقة في 16 سبتمبر / وام / شارك فريق بحثي من جامعة الشارقة في دراسة علمية دولية تهدف إلى تطوير مركب دوائي جديد يُسهم في الحد من تلف الدماغ الناتج عن انخفاض تدفق الدم والأوكسجين لدى الأطفال حديثي الولادة، وهي حالة تعرف طبيًا باسم "اعتلال الدماغ الإقفاري الناتج عن نقص التروية"، وتعد من أبرز أسباب الإعاقات الذهنية والحركية طويلة الأمد في هذه الفئة العمرية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت بعدد يونيو 2025 من مجلة "Neurotherapeutics “العلمية المحكمة فعالية المركب التجريبي" BRT_002"، وهو أحد مشتقات البيورين في تقليل حجم التلف الدماغي في نموذج حيواني يحاكي إصابات الدماغ الناتجة عن نقص التروية والأوكسجين.

ضم الفريق البحثي المشارك من جامعة الشارقة كلاً من الدكتور رفعت حمودي، أستاذ علم الأمراض الجزيئي والخلوي، والطب الحاسوبي والمعلوماتية الحيوية بكلية الطب، والدكتورة رانية الحاراتي، أستاذ مشارك وباحثة في علم الأدوية الجزيئي بكلية الصيدلة، والدكتورة أمل بوزيد، الباحثة في مجالات الهندسة البيولوجية والمعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة البشرية بمعهد البحوث الطبية والصحية.

يمثل هذا الإنجاز ثمرة تعاون علمي دولي شارك فيه باحثون من فرنسا، والولايات المتحدة، والسويد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المؤسسات والمراكز البحثية العالمية.