شراكة استراتيجية بين أمريكية دبي وكلية طب بنسلفانيا لتأسيس كلية للطب في الإمارات

دبي في 16 سبتمبر/وام/أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن تأسيس كلية طب رائدة بدولة الإمارات بشراكة استراتيجية مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا أول كلية طب ومستشفى تعليمي في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور ج لاري جيمسون رئيس جامعة بنسلفانيا والدكتور كايل لونغ رئيس الجامعة الأمريكية في دبي وسعادة إلياس بوصعب نائب رئيس الجامعة التنفيذي والدكتور غلين غولتون نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية طب بنسلفانيا إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية وشركاء قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية وشركات التكنولوجيا الصحية .

وستقدم كلية الطب الجديد في الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الطب MD الذي يجمع بين الممارسات التعليمية الأمريكية المتقدمة واحتياجات قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بما يجعلها مركزاً رائداً للتعليم الطبي والبحث والابتكار عبر دمج التدريب السريري المتطور بالتعليم الأكاديمي وتأهيل أطباء قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة محلياً ودولياً.

وأكد الدكتور ج لاري جيمسون أن التعاون يسهم في تأسيس أول مؤسسة أكاديمية طبية رائدة في الإمارات ويعزز التصنيف العالمي للجامعة الأمريكية في دبي ومكانة جامعة بنسلفانيا الدولية .

من جانبه أوضح الدكتور كايل لونغ أن الكلية الجديدة ستعمل على إعداد جيل جديد من الأطباء وتعزيز البحث العلمي ودعم رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الصحة .