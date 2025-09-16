"حكماء المسلمين" : "قمة الدوحة" خطوة مهمة لتعزيز وحدة صف الأمة

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / رحب مجلس حكماء المسلمين،بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت أمس في الدوحة واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز وحدة صف الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التَّحديات الرَّاهنة.

وأشاد المجلس في بيان اليوم ، بما عبرت عنه القمة من وحدة الموقف العربي والإسلامي في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن الكامل مع دولة قطر في مواجهة العدوان الذي استهدف أراضيها، باعتباره عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، ودعم قادة الدول العربية والإسلامية المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، والوقوف معها صفًّا واحدًا في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، والرفض القاطع لمحاولات تبريره تحت أي ذريعة والتشديد على أنه يشكِّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونوه المجلس بما تضمنه البيان الختامي من دعوة إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية والفعَّالة الممكنة لمنع اسرائيل من مواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، والترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" لإقامة دولة فلسطينية بخطوات محددة زمنيًّا.