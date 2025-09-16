ضاحي خلفان: تعزيز الهوية ضرورة وطنية

دبي في 16 سبتمبر/وام/ أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أهمية تعزيز منظومة القيم والأخلاق، ودراسة الظواهر المجتمعية المختلفة، وإعداد باحثين اجتماعيين متخصصين في هذا المجال، مع ضرورة الاهتمام بالهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتدريب النشء على تحمل المسؤولية وتعلم القيادة منذ الصغر.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه في مكتبه الدكتور أحمد عبد الله آل علي، نائب رئيس جمعية المعلمين وأستاذ المجتمع بجامعة زايد، والدكتور محمد مهران مصطفى، مؤسس منصات "بنوك السعادة" الرقمية .

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من البرامج التدريبية والتوعوية المزمع تنفيذها برعاية جمعية توعية ورعاية الأحداث، وبالتعاون مع الوكالة العربية للريادة والاستشراف، ومركز أسس للتدريب، والتي تستهدف النشء في مجالات القيم والتربية والمهارات الحياتية المتنوعة.