الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظِّم ورشة تعريفية بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة في 16 سبتمبر/وام/ نظّمت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”ورشة تعريفية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهدف نشر الوعي والتعريف بعملها في مجال حماية حقوق الإنسان في الدولة.

وقدم الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة في مستهل الورشة التي حضرها نخبة من ضباط مراكز شرطة رأس الخيمة والمؤسسة العقابية والإصلاحية ورؤسائها نبذة عن تأسيس الهيئة وقانونها، مشيرًا إلى أهمية تعاون جهات إنفاذ القانون مع الهيئة لضمان تكامل الجهود واستدامة منظومة حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

وقدّم عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية في الهيئة عرضًا تقديميًا حول نشأة الهيئة، والجهات الحكومية الشريكة، وأهداف الهيئة واختصاصاتها.

من جانبها، قدّمت فاطمة الحوسني رئيس قسم التوعية والتثقيف في الهيئة عرضًا مفصلًا حول تنظيم الزيارات الميدانية وأنواعها وموضوعات الرصد.

وشهدت الورشة مناقشات حول دعم جهود التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان لاسيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون وأبرز اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها بوصفها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.