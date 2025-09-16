الأمانة العامة للأمم المتحدة تقترح خطة تجمع بين خفض تكاليف عملها وتدابير إصلاح هياكها

نيويورك في 16 سبتمبر/وام/ اقترحت الأمانة العامة للأمم المتحدة تخفيض ميزانيتها الاعتيادية وميزانية عملياتها لحفظ السلام لعام 2026، وبما يتجاوز 500 مليون دولار، مقارنة بميزانيتها للعام الحالي، وذلك لمواجهة العجز الحاد في ميزانيتها خلال السنوات الأخيرة.

وحسب التقديرات المنقحة لهذه الميزانية المقترحة والتي عملت الأمانة العامة على تقديمها الليلة الماضية إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لمراجعتها قبيل إحالتها قريبا للدورة 80 للجمعية العامة لاعتمادها قُبيل نهاية العام الحالي من قبل الدول الأعضاء، ستتضمن الميزانية تخفيضات بنسبة 15.1% في مواردها و 18.8% في ميزانيتها العادية مقارنة بعام 2025 في حين ستخضع ميزانية عملياتها لحفظ السلام وبعثاتها في جميع أنحاء العالم لتخفيضات أخرى خلال الفترة نفسها.

وأوضح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن هذه التخفيضات المقترحة في ميزانية المنظمة الدولية، محسوبة بعناية وبشكل موجهة، وذلك في أعقاب مراجعة شاملة لكيفية تنفيذ المهام وتخصيص الموارد، وفي إطار من التوازن بين الركائز الثلاث لميثاق الأمم المتحدة وهي السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وهو ما يكفل في الوقت نفسه تحسين عمل الأمانة العامة للمنظمة الدولية عبر إستخدام مواردها المتاحة في ميزانيتها بأفضل السبل.

وكشف عن أن هذه التخفيضات المقترحة استُثنت البرامجُ والأنشطة المخصصة لدعم الدول الأعضاء بشكل مباشر، لا سيما البلدان الأقل نموا والدول غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن الجهود الأخرى الداعمة للتنمية في الدول الأفريقية موضحا أنه تم أيضا الحفاظ على دعم صندوق بناء السلام ونظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة..

وذكر أن اللجان الاقتصادية الإقليمية ستشهد تعديلات طفيفة، بينما سيستمر نمو البرنامج العادي للتعاون التقني لتعزيز دعم بناء القدرات للدول النامية.

وأكد عزم المنظمة الدولية في إطار انتهاجها لهذه التخفيضات العمل على إتخاذ تدابير لازمة لحماية مهامها الأساسية وجودة خدماتها التي تقدمها.