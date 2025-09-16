مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يعقد الاجتماع الـ 2 للمكتب التنفيذي في الرياض بمشاركة الإمارات

الرياض في 16 سبتمبر/وام/ عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول الأعضاء بالمكتب وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات،وسعادة الأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فيما صدر عنه عدد من القرارات تمهيدًا للدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي تعقد في العاصمة الرياض نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومنها إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب، والموافقة على انضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، والتوصية بجدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس.

تأتي هذه القرارات سعيًا نحو تحقيق أهداف المجلس المتمثلة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء، وتنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي.

جدير بالذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية علاوة على إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة في المجلس.