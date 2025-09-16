مؤتمر "نحن الاحتواء" يستعرض نماذج رائدة في دعم ذوي الإعاقة من كندا ونيبال

الشارقة في 16 سبتمبر / وام / تواصلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" الذي تستضيفه الشارقة للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة مئات الخبراء والفاعلين في مجال حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

فقد طرحت جلسة بعنوان "برامج التوظيف الشاملة" نماذج من كندا ونيبال حول مبادرات توظيف تتيح للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية فرص عمل حقيقية بأجور عادلة بمشاركة كل من إينيس دي إسكالون من كندا وشيفا شريستا من نيبال وأدارتها بلاسينك إيجيوما من نيجيريا.

وأكدت بلاسينك إيجيوما أن المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" يشكّل منصة لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وفي مقدمتها الحق في العمل مشيرة إلى أن الجلسة تهدف إلى تبادل النماذج الناجحة في التوظيف الشامل وتقييم إمكانية تكييفها واعتمادها في بلدان ومؤسسات مختلفة بما يسهم في مواجهة التحديات المتصلة بفرص العمل لهذه الفئة.

من جانبها أوضحت إينيس دي إسكالون ممثلة شبكة كندية لدعم الأسر من أجل التوظيف تأسست في أونتاريو عام 2018 أن الشبكة تعمل على تمكين الأسر من لعب دور فاعل في تغيير نظام التوظيف ومرافقة أبنائهم في رحلة البحث عن العمل وكشفت أن 26% فقط من الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية يعملون في كندا مقارنة بـ53% من ذوي الإعاقات الأخرى و75% من غير ذوي الإعاقة مؤكدة أن الدمج في سوق العمل يسهم في كسر "مثلث الإعاقة – الفقر – الإقصاء".

وأضافت أن أبرز العقبات تتمثل في نقص البيانات وعدم المساواة في التمويل والتحيزات الواعية وغير الواعية لدى بعض أصحاب العمل داعية إلى تغيير هذه النظرة وتقدير القيمة التي يجلبها التوظيف الدامج للمجتمع بأسره.

وجاءت وجهة نظر مختلفة من نيبال حيث قدّم المناصر الذاتي شيفا شريستا وبوسان راج راوت مدير البرنامج التدريبي الشامل الذي طوره اتحاد أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ويشمل التدريب ما قبل التوظيف وتقييم المهارات وتجهيز أصحاب العمل وتهيئة بيئة العمل والتدريب أثناء العمل والدعم المخصص إضافة إلى جهود المناصرة ونجح هذا النموذج بالفعل في توظيف 17 متدرباً حصل عشرة منهم على وظائف مدفوعة الأجر.