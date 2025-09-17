منتخبا الإمارات للبادل للرجال والنساء يواصلان انتصاراتهما في بطولة الخليج

الدوحة في 17 سبتمبر /وام/ واصل منتخبا الإمارات للبادل للرجال والسيدات، انتصاراتهما في بطولة الخليج العربي الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، محققين فوزهما الثاني على التوالي.

وتغلب منتخب الرجال على نظيره البحريني بنتيجة 3-0، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه، كما فاز منتخب السيدات على البحرين أيضاً بنتيجة 2-1.بينما خسر منتخب الشباب خسر أمام نظيره القطري بنتيجة 1-2.

وتقام المنافسات بنظام الدوري، حيث يخوض كل منتخب خمس مباريات ضمن فئته.