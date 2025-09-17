مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تشارك في ملتقى الدوحة للابتكار التربوي

دبي في 17 سبتمبر /وام/ شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في ملتقى الابتكار التربوي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، في الدوحة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ومثلت المؤسسة في الملتقى الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار، التي شاركت في الجلسة السادسة بعنوان “الشراكات المؤسسية في دعم الابتكار التربوي”؛ حيث تناولت أهمية تحويل المشاريع التربوية من أفكار نظرية إلى مبادرات عملية قابلة للتطبيق.

وشددت الغاوي على الدور المحوري للشراكات المؤسسية في إنجاح هذا التحول، مستعرضة نماذج خليجية رائدة للشراكات بين التعليم والقطاع الخاص والحاضنات، ومنها الحاضنات التعليمية المتخصصة مثل "FABLAB"، مؤكدة أن الابتكار التربوي ليس شعارًا عابرا، بل ممارسة مؤسسية قائمة على البحث العلمي والتطبيق العملي.

وأوضحت أن التجربة الخليجية تؤكد أن الشراكات مع القطاع الخاص والحاضنات تسهم في تعزيز الهوية التربوية، وتمنح التعليم قوة إضافية لمواكبة التحولات العالمية مع الحفاظ على أصالته، منوهة إلى الدور الريادي لمؤسسة حمدان بن راشد في دعم الابتكارات التربوية عبر تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم الجوائز كمنصات عالمية للتميز، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة للمعلمين والقادة التربويين.