المفوضية الأوروبية تعلن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

بروكسل في 17 سبتمبر /وام/ أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، تتمثل في إنشاء "طرق سريعة للطاقة"، عبر تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء المصممة لتسهيل تدفق الكهرباء عبر الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى منع الزيادات المستقبلية في الأسعار من خلال معالجة الاختناقات في شبكة الطاقة الحالية.

وتشمل المناطق المحددة التي تم تحديدها للتحسين جبال البرانس وقناة صقلية.

ومن المتوقع أن تنشر الحزمة الشاملة، المعروفة باسم حزمة الشبكات الأوروبية، قبل نهاية العام، وستحدد آليات التمويل لمواجهة تحديات البنية التحتية هذه.