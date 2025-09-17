"سباق الشواحيف" ينطلق يوم 20 سبتمبر برأس الخيمة

دبي في17 سبتمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عن انطلاق موسم الشواحيف رسمياً بالسباق المقرر يومي 20 و21 سبتمبر الجاري في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن السباق الافتتاحي سيقام برعاية إستراتيجية من" ماج القابضة"، وينظمه نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة متسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد أحمد علي الشرياني، الأمين العام للاتحاد، أن الجولة الافتتاحية للموسم تمثل مناسبة خاصة لما تحمله من رمزية تاريخية، لإحياء إرث وطني كبير في فعاليات تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات، كحاضنة للرياضات البحرية التراثية على مستوى الخليج.

وقال إن انطلاق الموسم من رأس الخيمة يمنح البطولة زخماً خاصاً، نظراً لإرثها البحري الكبير، وتاريخها الطويل في ممارسات الصيد والرحلات البحرية، لا سيما وأن هذه الجولة بداية لسلسلة من المحطات المتنوعة، مع توفير أعلى معايير السلامة، وتكامل الجانب التراثي مع التنظيم الحديث.