"أبوظبي الرياضي" يطلق سلسلة الجولف المجتمعية المسائية أكتوبر المقبل

أبوظبي في 17 سبتمبر /وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم سلسلة الجولف المجتمعية المسائية في أكتوبر المقبل، لتمنح عشاق الجولف من فئات المجتمع المختلفة تجربة فريدة من نوعها باللعب تحت الأضواء في ثلاثة من أبرز ملاعب أبوظبي.

وتنطلق المنافسات على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، وتقام الساعة الرابعة والنصف مساءً بنظام "شوت غن"، حيث تقام يوم 4 أكتوبر المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ثم يوم 11 أكتوبر في نادي أبوظبي سيتي للجولف، فيما تُختتم السلسلة يوم 18 أكتوبر في "نادي ياس إيكرز للجولف آند كانتري كلوب".

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن سلسلة الجولف المسائية تعكس التزام المجلس بدعم وتطوير رياضة الجولف وتوسيع قاعدة ممارسيها من الفئات المختلفة، سواء من الهواة أو الناشئين، في خطوة تسهم في الارتقاء بمسيرة رياضيي الإمارات نحو العالمية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في وقت تعيش فيه رياضة الجولف في دولة الإمارات مرحلة متميزة من النمو والانتشار؛ إذ باتت تستقطب اهتمام شرائح واسعة من المجتمع.

ويتم تنظيم البطولة بنظام "ستايبل فورد" على 18 حفرة، وهي مفتوحة لجميع اللاعبين من الأعمار والفئات المختلفة، وسيحظى الفائزون فيها بفرص مميزة، من بينها المشاركة في جولات الـ "برو آم" ببطولة "أبوظبي اتش اس بي سي للجولف".

وتتضمن السلسلة أنشطة خاصة للناشئين ضمن برنامج "فيوتشر فالكون" بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف، حيث تقام تصفيات البرنامج في الأندية الثلاثة المؤهلة إلى النهائيات التي ستحتضنها بطولة "أبوظبي اتش اس بي سي" للجولف في "نادي ياس لينكس" من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.